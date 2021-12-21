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"Він не Бог, щоб вірити у нього чи ні": Зеленський про можливість зустріч з Путіним

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Вівторок 21 грудня 2021 18:17
"Він не Бог, щоб вірити у нього чи ні": Зеленський про можливість зустріч з Путіним Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливості переговорів з головою Кремля Володимиром Путіним. Заявив про важливість будування різних форматів зустрічі.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На питання, чи вірить Зеленський у зустріч з Путіним, президент відзначив, що сьогодні важливо будувати різні формати переговорів.

"Президент РФ для мене не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Я вважаю, що треба робити все, щоб будувати різні формати зустрічі", - відзначив президент.

Водночас Зеленський зауважив, що сьогодні Україна відкрита до діалогу, в незалежності від його формату, втім питання полягає у тому, чи готова до нього російська сторона.

"Ми відкриті до діалогу. Але нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Ми готові зустрічатися з РФ. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі. З будь-якими партнерами. Ми готові і прямий діалог, тет-а-тет, нам все одно у якому форматі", - додав президента.

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