Ердоган запросив Путіна і Зеленського до Туреччини. Пропонує обговорити розбіжності

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна до Туреччини. Пропонує обговорити розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Daily Sabah .

Офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин заявив, що Ердоган запросив двох лідерів у країну, щоб "залагодити розбіжності" між країнами.

"Туреччина готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною. Президент Ердоган проводить переговори як з президентом РФ Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть зустрітися і розібратися у своїх проблемах та розбіжностях", - заявив Калин.

Зазначимо, Ердоган неодноразово пропонував своє посередництво у врегулюванні ситуації в Україні. Зеленський також пропонував організувати зустріч із Путіним та просив президента США Джо Байдена організувати тристоронні переговори. Однак у РФ не поспішають провести переговори.

Загроза нового вторгнення РФ в Україну

У Білому домі попередили, що РФ може будь-якої миті напасти на Україну. США вважають ситуацію на українському кордоні надзвичайно небезпечною. На цьому тлі Вашингтон виходить із того, що Росії необхідно вирішити, продовжувати переговори чи ні.

Ердоган, у свою чергу, вважає, що нове вторгнення Росії в Україну є нереалістичним. За його словами, Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава.

Додамо, голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох заявив, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями.

Тим часом Олександр Лукашенко заявив про необхідність спільних навчань Росії та Білорусі. Вони відбудуться у лютому.