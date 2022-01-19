ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Израиля предлагал провести в Иерусалиме саммит РФ-Украина, - Axios

Новина українською →
Среда 19 января 2022 15:41
Премьер Израиля предлагал провести в Иерусалиме саммит РФ-Украина, - Axios Фото: президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме. Предложение прозвучало во время встречи Беннета и Путина в октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам источника издания, также в прошлом году руководитель Офиса президента Андрей Ермак спрашивал бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, готов ли он организовать саммит между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нетаньяху не проявил особого энтузиазма, но сказал, что рассмотрит такую возможность, если обе стороны захотят этого", - заявил источник в израильском правительстве.

По данным издания, советники Нетаньяху предлагали провести саммит Украина-Россия в Кремле в апреле и еще раз в мае, однако они не получили положительного ответа.

По словам украинских и израильских официальных лиц, в октябре прошлого года президент Израиля Ицхак Герцог посетил Киев и встретился с Зеленским, который рассказал ему о посреднических усилиях Нетаньяху и спросил, возобновит ли их новое правительство Израиля переговоры о проведении саммита Украина-Россия.

Издание сообщает, что Беннет позвонил президенту Украины за день до поездки в Сочи на встречу с российским президентом. В ходе разговора Зеленский поднимал вопрос о проведении саммита и заявил, что он может быть проведен на уровне советников по национальной безопасности.

При этом источники издания сообщили, что Путин не проявил энтузиазма насчет проведения украинско-российского саммита и подверг риской крике президента Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина Израиль
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше