Премьер Израиля предлагал провести в Иерусалиме саммит РФ-Украина, - Axios

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме. Предложение прозвучало во время встречи Беннета и Путина в октябре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам источника издания, также в прошлом году руководитель Офиса президента Андрей Ермак спрашивал бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, готов ли он организовать саммит между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нетаньяху не проявил особого энтузиазма, но сказал, что рассмотрит такую возможность, если обе стороны захотят этого", - заявил источник в израильском правительстве.

По данным издания, советники Нетаньяху предлагали провести саммит Украина-Россия в Кремле в апреле и еще раз в мае, однако они не получили положительного ответа.

По словам украинских и израильских официальных лиц, в октябре прошлого года президент Израиля Ицхак Герцог посетил Киев и встретился с Зеленским, который рассказал ему о посреднических усилиях Нетаньяху и спросил, возобновит ли их новое правительство Израиля переговоры о проведении саммита Украина-Россия.

Издание сообщает, что Беннет позвонил президенту Украины за день до поездки в Сочи на встречу с российским президентом. В ходе разговора Зеленский поднимал вопрос о проведении саммита и заявил, что он может быть проведен на уровне советников по национальной безопасности.

При этом источники издания сообщили, что Путин не проявил энтузиазма насчет проведения украинско-российского саммита и подверг риской крике президента Зеленского.