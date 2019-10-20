У Барселоні поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі і водомети

Фото: протести в Каталонії (twitter.comrterrasa)

Учасників акції протесту закликали розійтися

У Барселоні (Іспанія), де тривають протести проти вироків лідерам сепаратистів, поліція почала застосовувати спецзасоби для розгону учасників акцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, поліцейські використовували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Також повідомляється, що спецзасоби застосували, щоб дати пожежникам можливість загасити підпалені барикади, зведені протестувальниками поруч з будівлею Національної поліції Каталонії.

Поліція закликала учасників акції протесту розійтися.

Нагадаємо, 18 жовтня, у п'ятий день протестів у Каталонії в Барселоні постраждали 89 осіб, 31 людину затримали. Поліція Барселони повідомила, що організовані групи влаштовували пожежі в різних частинах міста, запускали піротехніку, кидали сміття і каміння у співробітників правоохоронних органів.

Міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка повідомив, що в результаті протестів постраждали понад 200 поліцейських, один із них перебуває у важкому стані.