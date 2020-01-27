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Ракета потрапила в ресторан американського посольства в Іраку

Новини » В світі     27.01.2020 - 02:57
Ракета потрапила в ресторан американського посольства в Іраку
Ілюстративне фото (ejmagnier.com)

Повідомляється про одного пораненого

У "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Одна з них потрапила в будівлю ресторану американської дипмісії.

Як повідомляє AFP з ссылкй на високопоставленого іракського чиновника, що принаймні одина людина була поранена.

"Зелена зона" Багдада - добре укріплений район в центрі міста, де розташовані державні установи та іноземні дипломатичні представництва.

Нагадаємо, 21 січня у Багдаді в "зеленій зоні" впали три ракети "Катюша".

Також повідомлялося, що 24 січня від ракетного удару Ірану по іракській авіабазі 34 військових США отримали черепно-мозкові травми.

РБК-Україна повідомляло, що 14 січня в Іраку обстріляли військову базу аль-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці.

Зазначимо, ситуація в регіоні загострилася після того, як США 3 січня провели військову операцію, в результаті якої був убитий Сулеймані, якого президент США Дональд Трамп назвав "терористом номер один в світі".

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