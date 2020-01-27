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Держдеп США відреагував на ракетний обстріл посольства в Багдаді

Новини » В світі     27.01.2020 - 06:19
Держдеп США відреагував на ракетний обстріл посольства в Багдаді
Ілюстративне фото (cnet.com)

На території посольства США впали три снаряди, один з них потрапив у ресторан дипмісії

Сполучені Штати закликали Ірак виконувати свої зобов'язання щодо захисту американських дипломатичних об'єктів. Про це заявив представник прес-служби Держдепартаменту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так він прокоментував атаку на диппредставництво США в іракській столиці, в результаті якої ракети впали безпосередньо на території посольства.

"Ми в курсі повідомлень про ракетний обстріл міжнародної зони. Ми закликаємо владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів", - заявив дипломат.

"Ситуація у сфері безпеки залишається напруженою, і збройні угруповання, підтримувані Іраном, як і раніше становлять загрозу. Тому ми зберігаємо пильність", - зазначив він.

Нагадаємо, в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет. На території посольства США впали три реактивні снаряди, один з них потрапив в ресторан дипмісії.

Також повідомлялося, що 24 січня від ракетного удару по Ірану іракської авіабазі 34 військових США отримали черепно-мозкові травми.

Раніше, 21 січня у Багдаді в "зеленій зоні" впали три ракети "Катюша".

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