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Прем'єр Грузії подякував Україну за "співпрацю в справі Саакашвілі"

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Тбілісі, Субота 02 жовтня 2021 11:22
Прем'єр Грузії подякував Україну за "співпрацю в справі Саакашвілі" Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подякував Україні за так звану "плідну співпрацю". Зокрема, в справі затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik-Georgia.

"Я хочу публічно сказати, що я вдячний українській стороні. У останній період у нас складалося і складається дуже плідна співпраця. Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави (екс-глава військової поліції Міноборони Грузії - ред.), А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця", - заявив Гарібашвілі.

Водночас Офіс президента України розцінює затримання Михайла Саакашвілі як помсту стосовно нього.

Вчора до МЗС запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Додамо, екс-президент заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.

Сам же Саакашвілі оголосив голодування і як громадянин України просить зустрічі з консулом.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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