Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество в деле Саакашвили"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за так называемое "плодотворное сотрудничество". В частности, в деле задержания экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik-Georgia.

"Я хочу публично сказать, что я благодарен украинской стороне. В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардавы (экс-глава военной полиции Минобороны Грузии - ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", - заявил Гарибашвили.

Вместе с тем Офис президента Украины расценивает задержание Михаила Саакашвили как месть в отношении его.

Вчера в МИД приглашен посольства Грузии в Украине, чтобы получить от него официальное разъяснение по поводу инцидента.