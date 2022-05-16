Прем'єр Франції йде у відставку. Макрон готує зміну уряду

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс сьогодні, 16 травня 2022 року, подасть заяву про відставку. Рішення пов'язане з тим, що президент Еммануель Макрон готує кадрові перестановки в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

Повідомляється, що відставка Кастекса підготує підгрунтя для перестановок в кабінеті міністрів, що пов'язано з другим президентським терміном Макрона. За словами джерел в уряді, прем'єр сьогодні прибув до Єлисейського палацу, де мав вручити заяву.

Нагадаємо, на початку травня Макрон офіційно заступив на другий президентський термін після перемоги над націоналісткою Марін Ле Пен у другому турі виборів.

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