У Макрона почався другий президентський термін. Сьогодні пройшла інавгурація

Президент Франції Еммануель Макрон знову офіційно вступив на посаду після перемоги на виборах. Таким чином, сьогодні почався його другий 5-річний президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Також повідомляється, що у своїй інавгураційній промові Макрон пообіцяв сприяти завершенню війни Росії проти України, допомогти перемогти мужності і демократії, а також побудувати новий світ в Європі.

Нагадаємо, за підсумками другого туру виборів у Франції чинний президент отримав 58,55% голосів виборців, а його опонентка Марін Ле Пен - 41,45%. При цьому в першому турі розрив між кандидатами склав лише 3%.

Примітно, що в 2017 році в другому турі також зійшлися Макрон і Ле Пен, але тоді він здобув ще більш переконливу перемогу. Його суперниця визнала поразку в 2022 році після результатів екзит-полів.

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