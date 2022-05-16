Премьер Франции уходит в отставку. Макрон готовит смену правительства

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сегодня, 16 мая 2022 года, подаст заявление об отставке. Решение связано с тем, что президент Эммануэль Макрон готовит кадровые перестановки в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Издание пишет, что в ближайшие дни ожидается масштабная перестройка правительства.

Сообщается, что отставка Кастекса подготовит почву для перестановок в кабинете министров, что связано со вторым президентским сроком Макрона. По словам источников в правительстве, премьер сегодня прибыл в Елисейский дворец, где должен был вручить заявление.

Напомним, в начале мая Макрон официально заступил на второй президентский срок после победы над националисткой Марин Ле Пен во втором туре выборов.

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