Прем'єр Франції планує нові заходи безпеки після заворушень

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

У прем'єр-міністра вважають, що нинішні заходи безпеки були "недостатніми"

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп представить у понеділок плани по боротьбі з заворушеннями після відновлення протестів у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, президент Еммануель Макрон повернувся в Париж на кризову зустріч з міністрами, на якій він наказав швидко приймати рішення, "щоб це більше не повторилося".

Офіс прем'єр-міністра Едуарда Філіпа заявив, що останнє насильство показало, що нинішні заходи безпеки були "недостатніми".

"Роблячи висновки з цих недоліків, прем'єр-міністр представить президенту завтра заходи, необхідні для адаптації позиції сил безпеки, щоб вони могли діяти твердо в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 16 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів".

В Парижі кілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою і на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції.

У Франції на акціях "жовтих жилетів", які відбувалися 9 березня, заарештували 13 протестувальників. Демонстранти кидали в поліцію пляшки, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, це призвело до сутичок між сторонами і до нових затримань.