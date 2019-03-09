У протестах "Жовтих жилетів" по всій Франції взяли участь понад 26 тис. осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Дана акція стала найслабшою з початку протестів

Під час суботніх акцій протесту руху "Жовті жилети" по всій Франції взяли участь близько 28600 осіб, серед яких близько 3 тис. чоловік були на вулицях Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що дане число протестуючих є найнижчим з початку протестних рухів. Приміром минулої суботи по країні брало участь 39300 осіб, серед яких у столиці 4 тис.

За даними управління поліції, в Парижі зросла кількість затриманих до 19 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції на акції "Жовтих жилетах" заарештували 13 протестувальників. Протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, це призвело до сутичок між сторонами і до нових затримань.

Нагадаємо, в Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі. Активісти руху "жовтих жилетах" перекрили Йенський міст на знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат, дві групи демонстрантів сіли на асфальт на в'їздах на міст.