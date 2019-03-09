ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції на акції "Жовтих жилетів" заарештували 13 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 19:33
У Франції на акції "Жовтих жилетів" заарештували 13 протестувальників
Фото: протести в Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Відбулося декілька сутичок з правоохоронцями

У Парижі на акції руху "Жовті жилети", які сьогодні, 9 березня, вийшли на нову акцію протестів співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це призвело до зіткнень між сторонами і до нових затримань.

Після цього протестуючі попрямували у бік Єлисейських полів, де почалися нові сутички і правоохоронцям довелося задіяти водомети.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, в столичних протестах беруть участь близько 7 тис. демонстрантів.

 

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хотіли показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Під час протесту в Парижі на минулих вихідних правоохоронці затримали щонайменше 33 учасники протестного руху "жовтих жилетів". Всього в акціях протесту по всій Франції взяли участь близько 39,3 тисяч чоловік.

У Парижі заарештували 7 протестувальників У Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі
Новини України ПарижЖовті жилети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся