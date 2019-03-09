У Франції на акції "Жовтих жилетів" заарештували 13 протестувальників

Фото: протести в Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Відбулося декілька сутичок з правоохоронцями

У Парижі на акції руху "Жовті жилети", які сьогодні, 9 березня, вийшли на нову акцію протестів співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це призвело до зіткнень між сторонами і до нових затримань.

Після цього протестуючі попрямували у бік Єлисейських полів, де почалися нові сутички і правоохоронцям довелося задіяти водомети.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, в столичних протестах беруть участь близько 7 тис. демонстрантів.

hearing that France 24 is leading their broadcast with protests in Venezuela right now instead of footage like this coming from its own city, can anyone confirm?#GiletsJaunes #ActeXVII#Acte17#MacronDemission#MacronMustGo pic.twitter.com/WA1olm4ad4 — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 9 березня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту, організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хотіли показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Під час протесту в Парижі на минулих вихідних правоохоронці затримали щонайменше 33 учасники протестного руху "жовтих жилетів". Всього в акціях протесту по всій Франції взяли участь близько 39,3 тисяч чоловік.