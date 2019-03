У Франції на акції "Жовтих жилетів" заарештували 13 протестувальників

Відбулося декілька сутичок з правоохоронцями

У Парижі на акції руху "Жовті жилети", які сьогодні, 9 березня, вийшли на нову акцію протестів співробітниками поліції було заарештовано 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Це призвело до зіткнень між сторонами і до нових затримань.

Після цього протестуючі попрямували у бік Єлисейських полів, де почалися нові сутички і правоохоронцям довелося задіяти водомети.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, в столичних протестах беруть участь близько 7 тис. демонстрантів.

hearing that France 24 is leading their broadcast with protests in Venezuela right now instead of footage like this coming from its own city, can anyone confirm?#GiletsJaunes #ActeXVII#Acte17#MacronDemission#MacronMustGo pic.twitter.com/WA1olm4ad4