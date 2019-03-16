У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

У Парижі поліція заарештувала 20 протестувальників

У суботу, 16 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції.

Зазначається, що мінімум 20 учасників руху "жовтих жилетів" були заарештовані правоохоронцями. За попередніми даними, у протестувальників могли виявити заборонені предмети, що стало причиною їх арешту.

Нагадаємо, минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.

Крім того, у Франції на акціях "жовтих жилетів", які відбувалися 9 березня, заарештували 13 протестувальників. Демонстранти кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, це призвело до сутичок між сторонами і до нових затримань.

Раніше, в Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі. Активісти руху "жовтих жилетів" перекрили Йенський міст на знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат, дві групи демонстрантів сіли на асфальт на в'їздах на міст.