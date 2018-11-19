Прем'єр Естонії виступив за розгляд питання міграційного пакту ООН в парламенті

Фото: Юри Ратас (flickr.com)

Ратас вважає, що це питання можна обговорити на засіданні парламенту вже цього тижня

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що перенесе вирішення питання про підтримку міграційного пакту ООН в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ERR.

Ратас вважає, що це питання можна обговорити на засіданні Рійгікогу (парламенту, - ред.) вже на цьому тижні.

"Я думаю, це гарна ідея. Дійсно, тут народні депутати і Рійгікогу міг би також дати свою оцінку", - сказав Ратас.

"Що стосується оформлення тексту заяви, ми над ним працюємо. Я сподіваюся, що це (розгляд в Рійгікогу, - ред.) представить набагато більшу картину, ніж тільки правляча коаліція", - додав він.

Зазначимо, Чехія прийняла рішення не підписувати міграційний пакт ООН.

Також раніше повідомлялося, що Австрія слідом за Сполученими Штатами Америки вийде з глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграції.

Нагадаємо, 21 лютого 2018 року всі країни-члени ООН, крім США, приступили до консультацій по розробці всеосяжного пакту з міграції та біженців.