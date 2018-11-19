Премьер Эстонии выступил за рассмотрение вопроса миграционного пакта ООН в парламенте

Фото: Юри Ратас (flickr.com)

Ратас считает, что этот вопрос можно обсудить на заседании парламента уже на этой неделе

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что перенесет решение вопроса о поддержке миграционного пакта ООН в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ERR.

Ратас считает, что этот вопрос можно обсудить на заседании Рийгикогу (парламента, - ред.) уже на этой неделе.

"Я думаю, это разумная идея. Действительно, здесь народные депутаты и Рийгикогу мог бы также дать свою оценку", - сказал Ратас.

"Что касается оформления текста заявления, мы сегодня над ним работаем. Я надеюсь, что это (рассмотрение в Рийгикогу, - ред.) представит гораздо большую картину, чем только правящая коалиция", - добавил он.

Отметим, Чехия приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН.

Также ранее сообщалось, что Австрия вслед за Соединенными Штатами Америки выйдет из глобального пакта Организации Объединенных Наций о миграции.

Напомним, 21 февраля 2018 года все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцев.