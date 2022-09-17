Прем’єр Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на фоні успіхів ЗСУ

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що контрнаступ ЗСУ свідчить про ефективність допомоги, яку вона отримує від західних союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Росія хоче за будь-яку ціну підірвати нашу єдність і змусити нас відмовитися від підтримки України. В арсеналі терористичної тактики Кремля як всесвітній голод, так і залякування ядерною катастрофою, як знаряддя шантажу використовується також енергія", - заявила Каллас на конференції Військового комітету НАТО.

Прем'єр наголосила, що відносно РФ треба застосовувати довгострокову політику розумного стримування. Мається на увазі всебічна підтримка України.

"Зведення з поля бою доводять, що наша військова допомога була результативною, і її обсяги необхідно збільшувати", - додала прем'єр-міністр.