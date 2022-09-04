Світ має продовжувати ізоляцію РФ, поки Україна не витіснить її, - прем'єр Естонії

Вільний світ повинен продовжувати ізоляцію Російської Федерації, поки Україна не витіснить її зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву естонського прем'єра Каї Каллас, яку цитує ERR .

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - заявила вона на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хаєка в Берліні.

За її словами, президент Росії Володимир Путін сподівається, що Захід втратить терпіння і першим піде на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції", - додала Каллас.