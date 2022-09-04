ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світ має продовжувати ізоляцію РФ, поки Україна не витіснить її, - прем'єр Естонії

Новость на русском →
Таллінн, Неділя 04 вересня 2022 16:48
Світ має продовжувати ізоляцію РФ, поки Україна не витіснить її, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Вільний світ повинен продовжувати ізоляцію Російської Федерації, поки Україна не витіснить її зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву естонського прем'єра Каї Каллас, яку цитує ERR.

"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки за рахунок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", - заявила вона на церемонії з нагоди вручення міжнародної премії Фонду Хаєка в Берліні.

За її словами, президент Росії Володимир Путін сподівається, що Захід втратить терпіння і першим піде на поступки.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ повинен продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції", - додала Каллас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російську нерухомість в Естонії з боргами за житлово-комунальні послуги виставлятимуть на продаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Війна Росії проти України
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"