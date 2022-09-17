Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что контрнаступление ВСУ свидетельствует об эффективности помощи, которую она получает от западных союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия", - заявила Каллас на конференции Военного комитета НАТО.

Премьер подчеркнула, что в отношении РФ следует применять долгосрочную политику разумного сдерживания. Имеется в виду всесторонняя поддержка Украины.

"Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать", - добавила премьер-министр.