UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ

Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что контрнаступление ВСУ свидетельствует об эффективности помощи, которую она получает от западных союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия", - заявила Каллас на конференции Военного комитета НАТО.

Премьер подчеркнула, что в отношении РФ следует применять долгосрочную политику разумного сдерживания. Имеется в виду всесторонняя поддержка Украины.

"Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать", - добавила премьер-министр.

Напомним, что министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь.

Также эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину.

Ранее премьер-министр Эстонии заявляла, что мир должен продлевать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит ее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна в Украине