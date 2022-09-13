Міністр оборони Естонії відвідав Київ та передав ЗСУ мобільний госпіталь
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.
"Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять - постачають українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!" - написав він.
Зазначимо, що в лютому Естонія вже передавала Україні польовий госпіталь Role 2.
Окрым того, нещодавно в Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics.
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