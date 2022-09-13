Міністр оборони Естонії відвідав Київ та передав ЗСУ мобільний госпіталь

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять - постачають українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!" - написав він.