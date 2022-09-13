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Міністр оборони Естонії відвідав Київ та передав ЗСУ мобільний госпіталь

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 16:33
Міністр оборони Естонії відвідав Київ та передав ЗСУ мобільний госпіталь Фото: міністр оборони Естонії відвідав Київ та передав ЗСУ мобільний госпіталь (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з головою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять - постачають українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!" - написав він.

Зазначимо, що в лютому Естонія вже передавала Україні польовий госпіталь Role 2.

Окрым того, нещодавно в Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics.

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Естонія Олексій Резніков
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