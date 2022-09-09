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Естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну

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П'ятниця 09 вересня 2022 16:21
Естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну Фото: естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну (THeMIS wikipedia org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics, прибули в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

На фотографіях видно, як військові українського медичного батальйону проводять випробування бронетранспортерів на полігоні біля Києва.

Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему, "Журавель".

Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину - відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.

Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тисяч євро.

Також повідомляється, що 11 країн взяли на озброєння зброю THeMIS, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.

Як повідомлялося раніше, Норвегія передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire і пускові установки, а також блоки наведення для них.

Крім того, Турреччина передала 50 протимінних бронеавтомобілів "Kirpi" для українських військових.

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