Естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

На фотографіях видно, як військові українського медичного батальйону проводять випробування бронетранспортерів на полігоні біля Києва.

Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему, "Журавель".

Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину - відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.

Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тисяч євро.

Також повідомляється, що 11 країн взяли на озброєння зброю THeMIS, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.