Прем'єр Британії виступив за максимальне спрощення COVID-тестування для подорожей
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 6 квітня виступив за те, щоб режим тестування на коронавірус для міжнародних подорожей був простим і дешевим. Заява прозвучала після критики британською авіакомпанією easyJet поточних умов для подорожей літаками, які, на думку перевізника, є обтяжливими.
Про це повідомляє Reuters.
Голова easyJet Йохан Лундгрен розкритикував деякі плани уряду щодо відновлення подорожей, ставлячи під сумнів роль тестування.
На прохання відреагувати на критику Лундгрена та відповісти, чи можуть експрес-тести замінити ПЛР у вимогах до подорожувальників, Джонсон сказав: "Ми хочемо зробити все якомога простішим ... Голова EasyJet правий у своєму акценті на цьому питанні. Ми подивимось, що зможемо зробити, аби речі стали максимально гнучкими та доступними за ціною".
“Я дійсно хочу, щоб міжнародні подорожі відновилися. Ми повинні бути реалістами ... ми не можемо зробити це відразу", - додав Джонсон.
Нагадаємо, Австралія та Нова Зеландія 19 квітня відновлять між собою поїздки без необхідності проходити карантин після перетину кордону.
Наступного місяця Сінгапур почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.
Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Така думка продиктована невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.