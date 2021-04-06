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ВООЗ поки не підтримує запровадження COVID-паспортів: названо причини

Новость на русском → Світ, Вівторок 06 квітня 2021 14:07
ВООЗ поки не підтримує запровадження COVID-паспортів: названо причини Фото: ВООЗ поки не підтримує ідею паспортів вакцинації (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Таке рішення продиктоване невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.

Про це заявила 6 квітня прес-секретар ВООЗ Маргарет Гарріс на брифінгу ООН, передає Reuters.

Наразі ВООЗ розглядає можливість екстреного використання китайських COVID-вакцин Sinopharm та Sinovac. Рішення має бути наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані, додала спікер.

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

Очікується, що цього тижня буде представлена ​​оновлена ​​оцінка вакцини від AstraZeneca.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.

Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.

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