ВООЗ поки не підтримує запровадження COVID-паспортів: названо причини
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Таке рішення продиктоване невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.
Про це заявила 6 квітня прес-секретар ВООЗ Маргарет Гарріс на брифінгу ООН, передає Reuters.
Наразі ВООЗ розглядає можливість екстреного використання китайських COVID-вакцин Sinopharm та Sinovac. Рішення має бути наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані, додала спікер.
Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.
Очікується, що цього тижня буде представлена оновлена оцінка вакцини від AstraZeneca.
"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.
Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.