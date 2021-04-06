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Премьер Британии выступил за максимальное упрощение COVID-тестирования для путешествий

Новина українською → Великобритания, Вторник 06 апреля 2021 17:04
Премьер Британии выступил за максимальное упрощение COVID-тестирования для путешествий Фото: Борис Джонсон хочет упрощения системы тестирования для путешественников (wikipedia.org, MoD Crown)
Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 апреля выступил за то, чтобы режим тестирования на коронавирус для международных путешествий был простым и дешевым. Заявление прозвучало после критики британской авиакомпанией easyJet текущих условий для путешествий самолетами, которые, по мнению перевозчика, являются обременительными.

Об этом сообщает Reuters.

Глава easyJet Йохан Лундгрен раскритиковал некоторые планы правительства относительно восстановления путешествий, ставя под сомнение роль тестирования.

На просьбу отреагировать на критику Лундгрена и ответить, могут ли экспресс-тесты заменить ПЦР в требованиях к путешественникам, Джонсон сказал: "Мы хотим сделать все как можно проще ... Глава EasyJet прав в своем акценте на этом вопросе. Мы посмотрим, что сможем сделать, чтобы вещи стали максимально гибкими и доступными по цене".

“Я действительно хочу, чтобы международные путешествия возобновились. Мы должны быть реалистами ... мы не можем сделать это сразу", - добавил Джонсон.

Напомним, Австралия и Новая Зеландия 19 апреля возобновят между собой поездки без необходимости проходить карантин после пересечения границы.

В следующем месяце Сингапур начнет принимать посетителей с мобильными проездными билетами, которые будут содержать цифровые COVID-сертификаты. В них должна быть информация о вакцинации владельца и результатах тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не поддерживает введение паспортов вакцинации въезда или выезда в страны. Такая мысль продиктована неуверенностью в том, предотвращают ли прививки против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями справедливости.

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