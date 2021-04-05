Британія послаблює карантин з 12 квітня. Відкриються паби, спортзали і перукарні

У Великобританії оголосили про початок нового етапу ослаблення карантинних обмежень. Він почне діяти з понеділка, 12 квітня.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час брифінгу.

"Сьогодні я можу підтвердити, що з понеділка, 12 квітня, ми перейдемо до другої частини нашого плану (по ослабленню карантину, - ред.)", - заявив він.

Таким чином, в країні знову запрацюють магазини, спортивні клуби, зоопарки, кемпінги, перукарні, пивні сади та інші місця, обслуговування яких проходить на відкритому повітрі.

Джонсон зазначив, що зараз ніщо не вказує на перешкоди у продовженні скасування карантинних обмежень.

"Ми не бачимо нічого в нинішніх даних, що може змусити нас відійти від цього плану", - підкреслив він.

Британський прем'єр також заявив, що приблизно з 17 травня жителі країни зможуть повернутися до міжнародних поїздок.

"Ми сподіваємося, що зможемо це зробити з 17 травня, однак не хотілося б ставати заручниками фортуни і недооцінювати труднощі, з якими стикаються інші країни, які англійці хотіли б відвідати", - заявив він.