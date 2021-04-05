Сінгапур в травні почне приймати мандрівників з COVID-паспортами

Наступного місяця Сінгапур прийматиме відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати . В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.

Відтак, Сінгапур стане однією з перших країн, які прийняли таку ініціативу.

Сінгапур прийматиме мобільний проїзний квиток Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) для перевірок мандрівників перед вильотом. Люди зможуть отримати дозвіл на виліт та в'їзд до Сінгапуру, показавши в додатку смартфона дані з акредитованих лабораторій.

Перепустка була успішно протестована Singapore Airlines. Понад 20 перевізників, включаючи Emirates, Qatar Airways та Malaysia Airlines, також тестують цей документ.

"Успіх наших спільних зусиль зробить партнерство IATA з урядом Сінгапуру взірцем для наслідування", - йдеться в заяві генерального директора IATA Віллі Уолша.

Сінгапур, у якого цього року було порівняно мало випадків коронавірусу, є лідером у розробці та використанні технологій під час пандемії й хоче бути однією з перших країн, які знову відкриються для проведення міжнародних заходів.

Авіакомпанії сподіваються, що якомога більше країн схвалять цифрові пропуски в додатках, щоб швидше відновити поїздки та уникнути ускладнень й затримок в аеропортах, де потрібні багаторазові перевірки документів.

Наразі мандрівники з більшості країн повинні для в'їзду в Сінгапур протягом 72 годин перед вильотом пройти ПЛР-тест на COVID-19. Результати тестів мають бути продемонстровані під час реєстрації в аеропорту та після прибуття.