ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС запустить COVID-сертифікати не тільки для щеплених, але й для перехворілих

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 березня 2021 14:13
ЄС запустить COVID-сертифікати не тільки для щеплених, але й для перехворілих Фото: COVID-сертифікати введуть не тільки для щеплених (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз запустить систему COVID-сертифікатів не тільки для тих, хто зробив щеплення, але і для тих, хто перехворів. Це дозволить відновити вільні поїздки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Повідомляється, що "зелений сертифікат" буде доказом вакцинації, отримання негативного тексту на COVID або одужання від цієї хвороби.

"Цифровий "зелений сертифікат" охоплюватиме три типи - сертифікати про вакцинації, сертифікати тестів (тест NAAT / RT-PCR або експрес-тест на антигени) і сертифікати для осіб, що вилікувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Сертифікати будуть видаватися в електронному вигляді або на папері. На них буде QR-код, який містить всю необхідну інформацію.

"Всі люди - вакциновані і невакциновані - повинні користуватися цифровим "зеленим сертифікатом" при поїздках до ЄС. Щоб запобігти дискримінацію щодо осіб, що не були вакциновані, Єврокомісія пропонує створити не тільки сертифікати сумісності вакцинації, але також сертифікати тестів і сертифікати для осіб, вилікувалися від COVID-19 ", - відзначили в комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує визнавати "паспорти вакцинації" тільки для затверджених у ЄС вакцин.

Також стало відомо, що Україна буде видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз сертификаты COVID-19
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік