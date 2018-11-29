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Німеччина підпише міграційний пакт ООН

Новини » Політика    29.11.2018 - 21:31
Німеччина підпише міграційний пакт ООН
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

У резолюції підкреслюється, що міграційна угода ООН не має юридичних і регулятивних наслідків для правової системи Німеччини

Німеччина приєднається до глобального договору ООН з прав мігрантів та біженців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Süddeutsche Zeitung.

"Це розумний акт і тому він заслуговує на наше схвалення" - заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

У резолюції підкреслюється, що міграційна угода ООН не має юридичних і регулятивних наслідків для правової системи Німеччини. Також міститься заклик до уряду більш чітко розмежувати легальну і нелегальну міграцію, посилити охорону зовнішніх кордонів ЄС і чинити тиск на країни-джерела міграції, щоб вони брали нелегальних мігрантів назад.

Відзначимо, прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що його країна не буде підписувати міжнародний пакт ООН з прав мігрантів.

Також Варшава не підпише глобальний пакт ООН з прав мігрантів та біженців.

Чехія заявила, що прийняла рішення не підписувати міграційний пакт ООН. Уряд Чехії слідом за США, Угорщиною і Австрією прийняв рішення не підписувати угоду.

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