В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине: когда могут остановить помощь

Поставки оружия в Украину должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я осознаю, что военная помощь (Украине - ред.) рано или поздно должна прекратиться, и закончится, когда у нас будут мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - отметил он.

Напомним, ранее исполнительная власть Италии поддержала решение о предоставлении военной помощи Украине на протяжении всего следующего года.

Уже в начале следующего года Италия может предоставить очередной пакет помощи. Украине требуются зенитно-ракетные комплексы для защиты инфраструктуры страны от атак России с воздуха.

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