ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Премьер Италии выступила против приглашения Путина на саммит G20

17:31 24.04.2026 Пт
2 мин
По словам Мелони, сейчас время требовать уступок от диктатора
aimg Валерий Ульяненко
Премьер Италии выступила против приглашения Путина на саммит G20 Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против намерения администрации США пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Читайте также: Трамп оценил, решится ли Путин приехать на саммит G20

По словам Мелони, сейчас не время делать шаги навстречу диктатору, а наоборот - требовать от него уступок.

"Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их", - подчеркнула она.

Итальянский премьер также напомнила, что Вашингтон в последние месяцы уже сделал немало таких шагов в отношении Москвы, но в ответ этого не увидели.

"Американцы, особенно в течение последних месяцев, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас пришло время требовать их", - заявила Мелони.

Что предшествовало

Напомним, The Washington Post написало, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.

Издание также привело комментарий чиновника администрации, который сообщил журналистам, что приглашение диктатору пока не отправлено.

Отметим, в ночь на 23 апреля заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили к участию в саммите G20 в США на самом высоком уровне. При этом он отметил, что решение об участии будет принято ближе к событию.

Ранее росСМИ сообщали, что возможность участия российского диктатора на саммите G20 в 2026 году зависит от динамики развития отношений между США и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
G20 Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским