Прем’єрка Італії виступила проти запрошення Путіна на саміт G20
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
За словами Мелоні, зараз не час робити кроки назустріч диктатору, а навпаки - вимагати від нього поступок.
"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх", - наголосила вона.
Італійська прем'єрка також нагадала, що Вашингтон в останні місяці вже зробив чимало таких кроків щодо Москви, але у відповідь цього не побачили.
"Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", - заявила Мелоні.
Що передувало
Нагадаємо, The Washington Post написало, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.
Видання також навело коментар чиновника адміністрації, який повідомив журналістам, що запрошення диктатору поки що не надіслано.
Зазначимо, в ніч на 23 квітня заступник глави російського МЗС Олександр Панкін заявив, що Росію нібито запросили до участі в саміті G20 у США на найвищому рівні. При цьому він зазначив, що рішення про участь буде ухвалено ближче до події.
Раніше росЗМІ повідомляли, що можливість участі російського диктатора на саміті G20 у 2026 році залежить від динаміки розвитку відносин між США та Росією.