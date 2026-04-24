ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Прем’єрка Італії виступила проти запрошення Путіна на саміт G20

17:31 24.04.2026 Пт
2 хв
За словами Мелоні, зараз час вимагати поступок від диктатора
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Читайте також: Трамп оцінив, чи наважиться Путін приїхати на саміт G20

За словами Мелоні, зараз не час робити кроки назустріч диктатору, а навпаки - вимагати від нього поступок.

"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх", - наголосила вона.

Італійська прем'єрка також нагадала, що Вашингтон в останні місяці вже зробив чимало таких кроків щодо Москви, але у відповідь цього не побачили.

"Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", - заявила Мелоні.

Що передувало

Нагадаємо, The Washington Post написало, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Видання також навело коментар чиновника адміністрації, який повідомив журналістам, що запрошення диктатору поки що не надіслано.

Зазначимо, в ніч на 23 квітня заступник глави російського МЗС Олександр Панкін заявив, що Росію нібито запросили до участі в саміті G20 у США на найвищому рівні. При цьому він зазначив, що рішення про участь буде ухвалено ближче до події.

Раніше росЗМІ повідомляли, що можливість участі російського диктатора на саміті G20 у 2026 році залежить від динаміки розвитку відносин між США та Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
G20 Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським