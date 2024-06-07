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На премьера Дании напали в Копенгагене

Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, когда она была на одной из площадей Копенгагена.

Об этом сказано в заявлении канцелярии главы датского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

По информации ведомства, неизвестный мужчина ударил Фредериксен, когда она находилась на площади Кюльторве.

Более детальных подробностей в канцелярии не раскрыли. 

При этом, как рассказал министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике, премьер шокирована таким нападением. 

Покушение на Фицо

Стоит заметить, что 15 мая неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия по премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Несколько пуль ранили главу словацкого правительства, его срочно госпитализировали.

Фицо перенес несколько операций и стал на ноги. Недавно он сделал свое первое заявление после покушения.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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Дания