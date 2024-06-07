На премьера Дании напали в Копенгагене

Покушение на Фицо

Стоит заметить, что 15 мая неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия по премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Несколько пуль ранили главу словацкого правительства, его срочно госпитализировали.

Фицо перенес несколько операций и стал на ноги. Недавно он сделал свое первое заявление после покушения.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.