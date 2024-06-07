На премьера Дании напали в Копенгагене

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, когда она была на одной из площадей Копенгагена.
Об этом сказано в заявлении канцелярии главы датского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
По информации ведомства, неизвестный мужчина ударил Фредериксен, когда она находилась на площади Кюльторве.
Более детальных подробностей в канцелярии не раскрыли.
При этом, как рассказал министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике, премьер шокирована таким нападением.
Стоит заметить, что 15 мая неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия по премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Несколько пуль ранили главу словацкого правительства, его срочно госпитализировали.
Фицо перенес несколько операций и стал на ноги. Недавно он сделал свое первое заявление после покушения.
Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.
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