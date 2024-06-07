На прем'єра Данії напали у Копенгагені

Замах на Фіцо

Варто зауважити, що 15 травня невідомий вистрілив з вогнепальної зброї у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Декілька куль поранили главу словацького уряду, його терміново госпіталізували.

Фіцо переніс кілька операцій і став на ноги. Нещодавно він зробив свою першу заяву після замаху.

Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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