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На прем'єра Данії напали у Копенгагені

Фото: Метте Фредеріксен, прем'єр Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невідомий напав на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на одній з площ Копенгагена.

Про це сказано у заяві канцелярії глави датського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

За інформацією відомства, невідомий чоловік вдарив Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве.

Більш детальних подробиць у канцелярії не розкрили.

При цьому, як розповів міністр довкілля Данії Магнус Хойніке, прем'єр шокована таким нападом.

Замах на Фіцо

Варто зауважити, що 15 травня невідомий вистрілив з вогнепальної зброї у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Декілька куль поранили главу словацького уряду, його терміново госпіталізували.

Фіцо переніс кілька операцій і став на ноги. Нещодавно він зробив свою першу заяву після замаху.

Всі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

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