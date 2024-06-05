Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 5 июня, впервые выступил с заявлением относительно покушения на него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Фицо.

На своей странице в Faceboo k , премьер-министр опубликовал 14-минутное видео, где рассказал, как он реагирует на покушение на свое убийство.

" Для меня настало время сделать первый шаг, и это прощение. Я не испытываю никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня", - сказал он.

Фицо также добавил, что не будет требовать возмещения ущерба и подавать против нападавшего иск. Он также отметил, что не считает, что это нападение сумасшедшего-одиночки. Наоборот Фицо связал нападавшего Юрая Цинтулу с оппозицией, сказав, что тот является оппозиционным активистом.