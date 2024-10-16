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Премьер Словакии спрогнозировал скорое окончание войны России против Украины

Словакия, Среда 16 октября 2024 13:34
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Премьер Словакии спрогнозировал скорое окончание войны России против Украины Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины может закончиться в самое ближайшее время. Однако Киев вряд ли может достичь справедливого мира при нынешних обстоятельствах.

Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой словацкое агентство TARS.

"Вероятность прекращения войны в Украине в краткосрочной перспективе очень высока", - заявил он на заседании парламентского комитета по делам Европы перед отъездом на саммит Европейского Союза.

Он ожидает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, "поскольку тема приглашения Украины в НАТО внезапно всплыла". По его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".

Премьер-министр пожелал Украине справедливого мира, но спросил, возможно ли его достичь при нынешних обстоятельствах.

Он подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины и что он поддержит любой мирный план, предложенный для разрешения конфликта.

Кроме того, он заявил, что мирные переговоры также будут в повестке дня его предстоящего визита в Китай. При этом Фицо заявил, что всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией.

По его мнению, следует признать, что россияне не покинут Крым и другие территории, такие как Донецк и Луганск. По его мнению, русские отвоевывают все больше территорий, и конфликт не имеет военного решения.

Премьер-министр сообщил, что Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, добавив, что наиболее необходимой поддержкой является поставка электроэнергии. Он ожидает сотрудничества от Украины в импорте нефти и газа в Словакию.

"Я отказываюсь импортировать нефть откуда-то из-за Адриатики", - отметил он, пояснив, что в этом случае затраты вырастут. "Наш долг - обеспечить продолжение транзита через Словакию, транзит через Украину, будь то нефть или газ", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы завершить войну не позднее чем в 2025 году.

Первым пунктом плана победы Зеленского является приглашение в НАТО.

Подробнее о плане Зеленского читайте в материале РБК-Украина "Мирные планы победы. Стоит ли рассчитывать на скорое окончание войны с Россией".

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