План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений, - Зеленский

План победы Украины состоит из пяти пунктов. Также он содержит три тайные дополнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.

По словам главы государства, первый пункт - геополитический, второй и третий - военные. Четвертый пункт касается экономики, а пятый пункт плана - безопасность. Зеленский заявил, что пункты рассчитаны по времени. Как объяснил президент, первые четыре пункта - это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на период после войны, чтобы обеспечить безопасность. Президент не раскрыл содержание или детали тайных дополнений плана победы.