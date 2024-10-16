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Прем'єр Словаччини спрогнозував швидке закінчення війни Росії проти України

Словаччина, Середа 16 жовтня 2024 13:34
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Прем'єр Словаччини спрогнозував швидке закінчення війни Росії проти України Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України може закінчитися найближчим часом. Проте Київ навряд чи може досягти справедливого світу за нинішніх обставин.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке агентство TARS.

"Ймовірність припинення війни в Україні в короткостроковій перспективі є дуже високою", - заявив він на засіданні парламентського комітету у справах Європи перед від'їздом на саміт Європейського Союзу.

Він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, "оскільки тема запрошення України до НАТО раптово спливла". На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

Прем'єр-міністр побажав Україні справедливого світу, але спитав, чи можливо його досягти за нинішніх обставин.

Він підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України і підтримає будь-який мирний план, запропонований для вирішення конфлікту.

Крім того, він заявив, що мирні переговори також будуть на порядку денному його візиту до Китаю. При цьому Фіцо заявив, що завжди прагнув збалансованих відносин з Росією.

На його думку, слід визнати, що росіяни не покинуть Крим та інші території, такі як Донецьк та Луганськ. На його думку, росіяни відвойовують дедалі більше територій, і конфлікт немає військового рішення.

Прем'єр-міністр повідомив, що Словаччина продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, додавши, що найбільш необхідною підтримкою є постачання електроенергії. Він очікує на співпрацю від України в імпорті нафти і газу до Словаччини.

"Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись через Адріатику", - зазначив він, пояснивши, що у цьому випадку витрати зростуть. "Наш борг - забезпечити продовження транзиту через Словаччину, транзит через Україну, чи то нафту, чи газ", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив,що Україна хотіла б завершити війну не пізніше ніж у 2025 році.

Першим пунктом плану перемоги Зеленського є запрошення до НАТО.

Детальніше про план Зеленського читайте у матеріалі РБК-Україна "Мирні плани перемоги. Чи варто розраховувати на швидке закінчення війни з Росією".

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