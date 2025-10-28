"У нее хороший вкус": в Японии нашли способ "подкупить" Трампа

Во время официального визита президента США Дональда Трампа в Токио японская сторона прибегла к необычному дипломатическому жесту, чтобы продемонстрировать уважение и приверженность к американскому лидеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Во время визита президента США Дональда Трампа в Токио японские власти выставили возле дворца Акасака три американские машины, чтобы произвести на него впечатление и подчеркнуть поддержку американского производства.

Автомобили - Ford F-150 и два белых Toyota, произведенные на американских заводах, - стояли возле официальной резиденции, где Дональд Трамп встречался с японским премьер-министром Санаэ Такаичи.

Во время этой встречи стороны подписали ряд торговых соглашений, а японские чиновники решили использовать транспортные средства как своеобразный символ дружбы и поддержки американского производства.

Такое решение комментаторы уже окрестили проявлением "дипломатии подбора", намекая, что это способ задобрить американского политика, который известен своими симпатиями к большим пикапам и промышленному производству в США.

Как отреагировал Трамп

По словам очевидцев, когда Трампу сообщили, что во время его визита будут использовать золотистый Ford F-150, он "искренне обрадовался" и одобрительно отозвался об идее японской стороны.

Во время перелета в Азию на борту Air Force One Трамп прокомментировал: "У нее хороший вкус", - сказал он о премьере Такаичи, добавив: "Это же просто супер".

Контекст встречи

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что союзники США, включая Японию, должны закупать больше американских товаров и принимать более активное участие в развитии американской экономики. Его администрация призвала партнеров инвестировать в строительство заводов, энергетической инфраструктуры и производство автомобилей в США.

Жест с американскими машинами японские СМИ назвали "тонким, но показательным сигналом" - демонстрацией готовности Токио поддерживать американские интересы, одновременно сохраняя крепкие торговые отношения.