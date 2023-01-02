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Премьер Польши считает, что за тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь

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Польша, Понедельник 02 января 2023 22:55
Премьер Польши считает, что за тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что за тяжкие преступления можно присуждать смертную казнь. Официально она запрещена в стране с 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир Матеуша Моравецкого в Facebook.

Один из интернет-пользователей спросил премьера, поможет ли введение смертной казни за самые тяжелые преступления сдержать "стремление властей уничтожить и разграбить польскую собственность, свести граждан к рангу рабов".

Моравецкий в ответ заявил, что его правительство занимается национализацией предприятий, распроданных предшественниками, а в качестве примера "рабства" привело повышение теми же предшественниками пенсионного возраста.

"В целом я считаю, что мы должны переосмыслить смертную казнь, а не действовать поспешно, как современный мир, чтобы быстро ее ликвидировать. По моему мнению, за тяжкие преступления должна быть разрешена смертная казнь", - сказал премьер Польши.

По его словам, это было преждевременное изобретение 1990-х годов.

"Здесь я также не соглашаюсь с учением церкви, поскольку являюсь сторонником смертной казни", - добавил Моравецкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Беларуси могут ввести смертную казнь за измену государству. Палата представителей приняла соответствующий законопроект во время первого чтения.

Также ранее мы писали, что Папуа-Новая Гвинея приняла решение об отмене смертной казни спустя 30 лет после ее повторного введения. Власти страны уверены, что они не являются эффективным средством сдерживания серьезных преступлений.

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