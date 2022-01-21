Папуа-Нова Гвінея скасовує смертну кару через 30 років після її повторного введення

Папуа-Нова Гвінея прийняла рішення про скасування смертної кари через 30 років після її повторного введення. Влада країни впевнена, що вона не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Папуа-Нова Гвінея скасувала смертну кару через 30 років після її повторного введення, а прем'єр-міністр Джеймс Марапе заявив, що вона "не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів", - пише ЗМІ.

Відзначається, що такі правопорушення, як державна зрада, піратство, вбивство, включаючи насильство, пов'язане з чаклунством, і згвалтування при обтяжуючих обставинах тепер каратимуться довічним ув'язненням без права дострокового або умовно-дострокового звільнення через 30 років.

Варто відзначити, що остання страта в Папуа-Новій Гвінеї відбулася в листопаді 1954 року в Порт-Морсбі. Країна скасувала страту в 1970 році, але знову ввела її в 1991 році, хоча з тих пір страт не було.

У 2013 році Папуа-Нова Гвінея зробила кроки з відновлення смертної кари, розширивши кількість злочинів, щодо яких вона може застосовуватися, а також внісши поправки в законодавство, включивши більш суворі покарання за інші злочини.

Представляючи законопроект до парламенту, міністр юстиції Брайан Крамер заявив, що в камері смертників перебувають 40 ув'язнених. Але він сказав, що державі не вистачає необхідних адміністративних механізмів та інфраструктури для гуманного покарання.

Марапе сказав, що смертна кара "була в законах країни протягом багатьох років, але відповідно до інших глобальних тенденцій і досліджень, вона не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів і правопорушень".