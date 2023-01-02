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Прем'єр Польщі вважає, що за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара

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Польща, Понеділок 02 січня 2023 22:55
Прем'єр Польщі вважає, що за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара Фото: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що за найтяжчі злочини можна присуджувати смертну кару. Офіційно вона заборонена в країні з 1997 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір Матеуша Моравецького у Facebook.

Один із інтернет-користувачів запитав прем'єра, чи допоможе запровадження смертної кари за найтяжчі злочини стримати "прагнення влади знищити та розграбувати польську власність, звести громадян до рангу рабів".

Моравецький у відповідь заявив, що його уряд займається націоналізацією підприємств, розпроданих попередниками, а як приклад "рабства" навів підвищення тими ж попередниками пенсійного віку.

"Загалом я вважаю, що ми повинні переосмислити смертну кару, а не діяти поспішно, як сучасний світ, щоб швидко її ліквідувати. На мою думку, за найтяжчі злочини має бути дозволена смертна кара", - сказав прем'єр Польщі.

За його словами, це був передчасний винахід 1990-х років.

"Тут я також не погоджуюся з вченням церкви, оскільки є прихильником смертної кари", - додав Моравецький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Білорусі можуть запровадити смертну кару за зраду державі. Палата представників прийняла відповідний законопроєкт під час першого читання.

Також раніше ми писали, що Папуа-Нова Гвінея прийняла рішення про скасування смертної кари через 30 років після її повторного введення. Влада країни впевнена, що вона не є ефективним засобом стримування серйозних злочинів.

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