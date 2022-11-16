Премьер Польши после взрыва призвал быть готовыми к информационным атакам

Он просит сохранять спокойствие в связи с трагической гибелью двух граждан вследствие взрывов.

"Давайте не будем манипулировать. Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие, мы должны полагаться исключительно на факты, на то, что знаем мы и что знают наши союзники", - заявил Моравецкий.

Также премьер Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к любым неправдивым сообщениям и фейковым новостям, и "к атакам в информационном поле".

"Не будем забывать, что хаос - это оружие, которое использует Россия", - напомнил чиновник.