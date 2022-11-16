RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Польши после взрыва призвал быть готовыми к информационным атакам

Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после взрывов в селе Пшеводув призвал не поддаваться на вероятные манипуляции и фейки в информационном пространстве, но доверять исключительно проверенным данным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы польского правительства на пресс-конференции, которую транслировали местными СМИ.

Он просит сохранять спокойствие в связи с трагической гибелью двух граждан вследствие взрывов.

"Давайте не будем манипулировать. Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие, мы должны полагаться исключительно на факты, на то, что знаем мы и что знают наши союзники", - заявил Моравецкий.

Также премьер Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к любым неправдивым сообщениям и фейковым новостям, и "к атакам в информационном поле".

"Не будем забывать, что хаос - это оружие, которое использует Россия", - напомнил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Польше официально подтвердили, что взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. После этого в МИД вызвали для дачи "детальных объяснений" российского посла в Варшаве Сергея Андреева.

Также напомним, что в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в РФ после взрывов в Польше стали продвигать фейк о якобы украинской ракете ПВО, и развенчал эту ложь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшафейкиВзрывракетный удар