Премьер Польши после взрыва призвал быть готовыми к информационным атакам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после взрывов в селе Пшеводув призвал не поддаваться на вероятные манипуляции и фейки в информационном пространстве, но доверять исключительно проверенным данным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы польского правительства на пресс-конференции, которую транслировали местными СМИ.
Он просит сохранять спокойствие в связи с трагической гибелью двух граждан вследствие взрывов.
"Давайте не будем манипулировать. Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие, мы должны полагаться исключительно на факты, на то, что знаем мы и что знают наши союзники", - заявил Моравецкий.
Также премьер Польши подчеркнул необходимость быть готовыми к любым неправдивым сообщениям и фейковым новостям, и "к атакам в информационном поле".
"Не будем забывать, что хаос - это оружие, которое использует Россия", - напомнил чиновник.
Ранее сообщалось, что в Польше официально подтвердили, что взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты. После этого в МИД вызвали для дачи "детальных объяснений" российского посла в Варшаве Сергея Андреева.
Также напомним, что в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории.
Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что в РФ после взрывов в Польше стали продвигать фейк о якобы украинской ракете ПВО, и развенчал эту ложь.
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