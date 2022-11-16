В Польше подтвердили, что ракета была российская. МИД вызывает посла РФ

В Польше взрывы в селе Пшеводув были вызваны из-за обстрела со стороны Российской Федерации - подтвердилось, что ракета была российская. Польский МИД вызывает посла РФ с требованиями предоставить объяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP.pl .

Отмечается, что глава польской дипломатии Збигнев Рау вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева в МИД с требованием "немедленно предоставить детальные объяснения" по поводу попавшей на территорию Польши "ракеты российского производства".

"15 ноября 2022 года в течение многих часов наблюдался массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В 15:40 на село Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша", - говорится в сообщении спикера министерства иностранных дел Лукаша Ясины, который вышел сразу после полуночи.

Коммюнике МИД является первым официальным подтверждением польских властей, что ракета, попавшая во вторник на территорию Польши, прилетела из России.

Ранее в соцсетях министр юстиции и генпрокурор Збигнев Зиобро сообщил, что поручил Национальной прокуратуре лично контролировать расследование взрыва ракеты и гибель двух граждан Польши. Он отметил, что на месте уже несколько часов работает группа прокуроров вместе с подконтрольными им службами и экспертами.

Збигнев Зиобро также сообщил, что "на месте уже несколько часов работает группа прокуроров вместе с подконтрольными им службами и экспертами".

Напомним, во вторник 15 ноября по территории Польши был нанесен ракетный удар, в результате атаки были погибшие.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ отказались брать ответственность за обстрел польской территории.

При этом, как в Офисе президента Украины назвали это заведомо спланированным "приветом" от России, который замаскирован под "ошибку".

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда провел отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.