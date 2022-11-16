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Прем'єр Польщі після вибуху закликав бути готовими до інформаційних атак

Фото: польський прем'єр Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після вибухів у Пшеводуві закликав не піддаватися на ймовірні маніпуляції та фейки в інформаційному просторі, але довіряти виключно перевіреним даним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави польського уряду на прес-конференції, яку транслювали місцеві ЗМІ.

Він просить зберігати спокій через трагічну загибель двох громадян внаслідок вибухів.

"Давайте не маніпулюватимемо. Ми повинні проявляти стриманість і розсудливість, ми маємо покладатися виключно на факти, на те, що знаємо ми та що знають наші союзники", - заявив Моравецький.

Також прем'єр Польщі наголосив на необхідності бути готовими до будь-яких неправдивих повідомлень і фейкових новин, і "до атак в інформаційному полі".

"Не забуватимемо, що хаос - це зброя, яку використовує Росія", - нагадав чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Польщі офіційно підтвердили, що вибух у селі Пшеводув був спричинений попаданням російської ракети. Після цього у МЗС викликали для надання "детальних пояснень" російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва.

Також нагадаємо, що у Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території.

Тим часом голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що в РФ після вибухів у Польщі почали просувати фейк про нібито українську ракету ППО і розвінчав цю брехню.

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