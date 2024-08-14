Премьер Польши назвал оборонительной операцию Украины в Курской области

По его мнению, поведение российских военных в Украине имеет признаки геноцида, и Украина имеет полное право остановить агрессивные намерения России.

"Действия Украины являются оборонительными. То, что делают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", - сказал глава польского правительства на пресс-брифинге 13 августа.

Кроме того, журналисты спросили Туска, не беспокоит ли стран-членов НАТО тот факт, что оружие, которое отправляют в Украину для обороны, используется для операции в Курской области. По его словам, он "был бы очень осторожен с такими формулировками".

Польский премьер заверил, что Варшава поддерживает постоянный контакт с Киевом на самом высоком политическом уровне. И добавил, что не удивлен таким нестандартным и для кого-то неожиданным изменением ситуации на фронте.

Наибольший риск для Польши и Европы

Догальд Туск также подчеркнул, что позиция Польши касательно войны в Украине не изменилась.

"Мы поддерживаем Украину в войне, которая является войной оборонительной", - сказал он.

Кроме того, премьер Польши отметил, что "самый большой риск для Польши и Европы заключается в том, что Украина проиграет войну, а Россия выиграет".

"Это риск, который непосредственно повлияет на Польшу и, я считаю, на всю Европу. Поэтому действия Украины, которые предотвращают этот сценарий, являются также действиями для нашей безопасности", - сказал он.

Глава правительства заверил, что Украина хорошо знает, какое полученное от западных союзников оружие для чего предназначено.

"У меня не только впечатление, но и знание, что никакого злоупотребления доверием - нашим польским, американским, европейским - со стороны Украины нет", - добавил Туск.