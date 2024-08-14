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Прем'єр Польщі назвав оборонною операцію України в Курській області

Фото: прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Дії військових у Курській області є оборонними. Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

На його думку, поведінка російських військових в Україні має ознаки геноциду, й Україна має повне право зупинити агресивні наміри Росії.

"Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", - сказав глава польського уряду на прес-брифінгу 13 серпня.

Крім того, журналісти запитали Туска, чи не турбує країн-членів НАТО той факт, що зброя, яку відправляють в Україну для оборони, використовується для операції в Курській області. За його словами, він "був би дуже обережний із такими формулюваннями".

Польський прем'єр запевнив, що Варшава підтримує постійний контакт з Києвом на найвищому політичному рівні. І додав, що не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронті.

Найбільший ризик для Польщі та Європи

Дональд Туск також підкреслив, що позиція Польщі щодо війни в Україні не змінилася.

"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є війною оборонною", - сказав він.

Крім того, прем'єр Польщі зазначив, що "найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє".

"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - сказав він.

Очільник уряду запевнив, що Україна добре знає, яка отримана від західних союзників зброя для чого призначена.

"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою - нашою польською, американською, європейською - з боку України немає", - додав Туск.

Операція в Курській області та реакція Заходу

За тиждень з дня початку військової операції, українські військові взяли під контроль 74 населені пункти Курської області.

В МЗС України заявили, що операція допомагає ЗСУ на внутрішньому фронті й ускладнює логістику Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що операція "створює справжню дилему для Путіна".

Більш детально про події у Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд ТускКурська область