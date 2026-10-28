Премьер Норвегии второй день подряд оправдывается за разговор с Путиным

После разговора с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере столкнулся с критикой союзников. Он объяснил цель звонка и назвал возможные шаги к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В издании объяснили, что такой контакт отличается от практики западноевропейских лидеров, в последние годы избегавших прямых разговоров с главой Кремля. Решение о проведении переговоров вызвало критику со стороны союзников.

В среду, 28 октября, Стере снова выступил в защиту разговора. По его словам, вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом они сосредоточились на том, что следует сделать для завершения войны.

"Мы со Стуббом сосредоточились на будущем - на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, а люди не погибали, и чтобы найти решение не становилось еще сложнее", - сказал Стере.

В то же время, норвежский премьер не ожидает, что разговор заставит Путина изменить свою позицию. Тем не менее, он считает важным, чтобы российский диктатор слышал взгляды европейских стран, а не только США.

"Я не думаю, что Путин изменит свое мнение, но он очень четко слышит нашу позицию. Я обеспокоен тем, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда с ним разговаривают американцы", – пояснил глава норвежского правительства.

Какие шаги к миру предлагает Норвегия

Стере заявил, что Норвегия заинтересована в мероприятиях, которые помогли бы снизить напряжение и интенсивность боевых действий.

Среди возможных шагов он назвал остановку атак на энергетическую инфраструктуру в России и Украине. Также речь шла о прекращении ударов по суднам, экспортирующим украинское зерно, и обмене военнопленными.

Телефонный разговор состоялся в преддверии ожидаемых в ноябре переговоров украинских и российских чиновников в Абу-Даби.

Что Стере сказал о территории Украины

Отдельно премьер-министр Норвегии прокомментировал вопросы украинских территорий в контексте возможного мирного урегулирования.

По его словам, Россия сейчас контролирует около 20% территории Украины. В то же время Стере подчеркнул, что Украина не подпишет соглашение, которое будет юридически признавать потерю его территорий.

Он также обратил внимание на другой вопрос: может ли нынешняя линия фронта стать отправной точкой для переговоров, даже если Украина не будет признавать оккупированные земли русскими.

"Украина никогда не подпишет соглашение, которое признает, что оно потеряло территории, но сможет ли он воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку – это уже другой вопрос", - заявил Стере.

Еще одним ключевым вопросом он назвал гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. По мнению норвежского премьера, именно от этого будет в значительной степени зависеть будущее мирного урегулирования.

"И главный вопрос состоит в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине после заключения мирного соглашения? Путин признает, что это главный вопрос", - сказал Стере.