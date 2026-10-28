Прем'єр Норвегії другий день поспіль виправдовується за розмову з Путіним

Після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зіткнувся з критикою союзників. Він пояснив мету дзвінка та назвав можливі кроки до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У виданні пояснили, що такий контакт відрізняється від практики західноєвропейських лідерів, які останніми роками уникали прямих розмов із главою Кремля. Рішення провести переговори викликало критику з боку союзників.

У середу, 28 жовтня, Стьоре знову виступив на захист розмови. За його словами, разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом вони зосередилися на тому, що потрібно зробити для завершення війни.

"Ми зі Стуббом зосередилися на майбутньому - на тому, що має статися, щоб ця війна не тривала безкінечно місяцями, а люди не гинули, і щоб знайти рішення не ставало ще складніше", - сказав Стьоре.

Водночас норвезький прем'єр не очікує, що розмова змусить Путіна змінити свою позицію. Проте він вважає важливим, щоб російський диктатор чув погляди європейських країн, а не лише США.

"Я не думаю, що Путін змінить свою думку, але він дуже чітко чує нашу позицію. Я стурбований тим, що деякі з цих повідомлень не доходять до нього, коли з ним розмовляють американці", - пояснив глава норвезького уряду.

Які кроки до миру пропонує Норвегія

Стьоре заявив, що Норвегія зацікавлена в заходах, які допомогли б знизити напругу та інтенсивність бойових дій.

Серед можливих кроків він назвав припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Росії та Україні. Також ішлося про припинення ударів по суднах, які експортують українське зерно, та обмін військовополоненими.

Телефонна розмова відбулася напередодні очікуваних у листопаді переговорів українських і російських посадовців в Абу-Дабі.

Що Стьоре сказав про території України

Окремо прем'єр-міністр Норвегії прокоментував питання українських територій у контексті можливого мирного врегулювання.

За його словами, Росія нині контролює майже 20% території України. Водночас Стьоре наголосив, що Україна не підпише угоду, яка юридично визнаватиме втрату її територій.

Він також звернув увагу на інше питання: чи може нинішня лінія фронту стати відправною точкою для переговорів, навіть якщо Україна не визнаватиме окуповані землі російськими.

"Україна ніколи не підпише угоду, яка визнає, що вона втратила території, але чи зможе вона сприймати нинішню лінію фронту як реальність і як відправну точку - це вже інше питання", - заявив Стьоре.

Ще одним ключовим питанням він назвав гарантії безпеки для України після укладення мирної угоди. На думку норвезького прем'єра, саме від цього значною мірою залежатиме майбутнє мирного врегулювання.

"І головне питання полягає в тому, які гарантії безпеки можуть бути надані Україні після укладення мирної угоди? Путін визнає, що це головне питання", - сказав Стьоре.