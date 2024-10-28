Премьер Норвегии анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро

Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Более половины из этой суммы планируется направить на военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа.

По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой того, что происходит на фронтах.

При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.

"Именно поэтому хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 направят на военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами для реализации такой инициативы", - добавил глава норвежского правительства.