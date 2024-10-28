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Премьер Норвегии анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро

Понедельник 28 октября 2024 21:38
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Премьер Норвегии анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро Фото: Йонас Гар Стере, премьер Норвегии (flickr by Arbeiderpartiet)
Автор: Иван Носальский

Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Более половины из этой суммы планируется направить на военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа.

По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой того, что происходит на фронтах.

При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.

"Именно поэтому хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 направят на военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами для реализации такой инициативы", - добавил глава норвежского правительства.

Помощь от Норвегии

Напомним, Норвегия активно предоставляет Украине военную помощь. Она стала одной из немногих стран, которые согласились передать свои истребители F-16.

Еще 17 октября министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров со своим норвежским коллегой заявил, что в ближайшее время украинские пилоты получат от Норвегии шесть F-16.

Точные сроки доставки самолетов, очевидно, не разглашают, как это было в случае и с первой партией F-16 для Украины.

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